Sivas\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Beydeğirmeni köyü kavşağında meydana geldi. E.A. yönetimindeki 58 EP 746 plakalı Hyundai marka otomobil, kavşaktan Beydeğirmeni köyüne dönüş yaptığı sırada ana yol üzerinde Suşehri istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 58 BN 170 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 58 EP 746 plakalı araçta bulunan sürücü E. A'nın eşi Songül Aydın (72), araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 58 BN 170 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Songül Aydın'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan E.A. ve Songül Aydın'ın Beydeğirmeni köyünde hac ziyaretinden dönen aile dostlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. - SİVAS