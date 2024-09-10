Sivas'ta Otobüs Şoföründen Yardımseverlik Örneği - Son Dakika
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Sivas'ta Otobüs Şoföründen Yardımseverlik Örneği

Sivas'ta anne ve engelli kızı, yanlış otobüse binerek son durağa kadar gitti. Otobüs şoförü Muhammet Cin'in yardımıyla ise gidecekleri yere ulaştırıldı. Şoför, anne ve kızını istedikleri yere kadar götürerek büyük bir jest yaptı.

10.09.2024 10:32
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Sivas'ta yanlış otobüse binerek son durağa kadar giden anne ve engelli kızı, otobüs şoförünün yardımıyla gidecekleri yere ulaştırıldı.

Kent merkezinde anne ve engelli kızı, binmeleri gereken otobüsü karıştırarak farklı bir hattaki otobüse bindi. Yolculuk sırasında hatalarını fark etseler de son durağa kadar devam etmek zorunda kaldılar. Son durağa gelen otobüs şoförü Muhammet Cin, yolcuların durumunu fark edince, anne ve engelli kızına yardım etmeye karar verdi. Şoför, durumu kendi inisiyatifiyle çözüp, anne ve kızını gitmek istedikleri yere kadar götürerek büyük bir jest yaptı. O anlar otobüs içi kamerasına yansıdı. Bu jest sonrası anne ve kızı sevinerek sürücüye teşekkür etti.

"Yardım etmek güzel bir şey"

Özel halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, yardım etmenin güzel bir şey olduğunu söyleyerek, "Bülbüller seferini yapıyordum. İstasyon caddesinden iki kişi bindi, biri engelli diğeri yaşlı bir teyze. Yanlış otobüse binmişler. Ben otogara son durağa geldiğimde, son durak olduğunu bildirdim. Engelli ablamız bana sitem etti. 'Ben babama gidecektim beni niye götürmüyorsun' dedi. Otogardan da Karşıyaka'ya servisimiz olmadığı için mağdur olmamaları adına teyzeyi istediği yere kadar götüreceğim dedim, götürdüm. Engelli olan ablamız çok mutlu oldu sevindi. Bende çok mutlu oldum. Yardım etmek güzel bir şey. Tekrar durağa geldiğim de de engelli bir kardeşimiz vardı. O da bu durumu duydu onu da aldım istediği yere bıraktım. Bu şekilde 3 kişinin gönlünü görmüş oldum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Otobüs Şoföründen Yardımseverlik Örneği - Son Dakika

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