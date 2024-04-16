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Araçlara gizlenmiş kaçak silahlar polisin gözünden kaçmadı

Sivas'ta polis ekiplerince Silah ve Mühimmat Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

SİVAS - Sivas'ta polis ekiplerince Silah ve Mühimmat Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde Silah ve Mühimmat Kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 3 ikamet ve eklentileri ile 8 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; araç gösterge panelinin içerisine gizlenmiş vaziyette 2 adet Colt ibareli 9x19 mm ruhsatsız tabanca, araç yolcu koltuk başlığı içerisine gizlenmiş vaziyette 1 adet baretta ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca, araç vites topuzu iç bölmesine gizlenmiş vaziyette 1 adet ibaresiz 7.65 mm ruhsatsız tabanca,1 adet browning ibareli 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 112 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.