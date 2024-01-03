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Sivas'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla bir kişi tutuklandı. Operasyonda, bonzai maddesi, sentetik ecza hapları, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Sivas\'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
03.01.2024 - 16:59,
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Sivas il merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonun da bir kişi tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonda gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; 10 parça bin 360 kullanımlık bonzai maddesi, 42 adet sentetik ecza hap maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hassas terazi, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ve 1 adet alimünyum folyo ele geçirildi. Yakalan iki şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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