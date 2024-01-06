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Sivas'ta Yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sivas'ta Yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın Çıktı

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampusu içerisinde inşaatı devam eden yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarını sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 5 işçi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı ancak itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sivas\'ta Yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın Çıktı
06.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:08
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Sivas'ta yapımı devam etmekte olan Cumhuriyet Üniversitesi yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampusu içerisinde inşaatı devam eden yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarını sardı. Binadan çevreye yayılan yoğun duman kilometrelerce öteden gözlendi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yoğun duman nedeniyle inşaatın içerisinde mahsur kalan 5 işçi itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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