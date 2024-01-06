Sivas\'ta Yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın Çıktı

Sivas'ta yapımı devam etmekte olan Cumhuriyet Üniversitesi yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampusu içerisinde inşaatı devam eden yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarını sardı. Binadan çevreye yayılan yoğun duman kilometrelerce öteden gözlendi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yoğun duman nedeniyle inşaatın içerisinde mahsur kalan 5 işçi itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı. - SİVAS