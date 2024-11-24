Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
SİVAS - Sivas'ta gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gün boyu etkisini gösterdi. Sivas- Malatya ve Mayatla- Kayseri karayolu Gürün geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Her iki hatta uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, hazırlıksız yola giren sürücüler zor anlar yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?