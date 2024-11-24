Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı; kar kalınlığı 20 cm'yi aştı.

24.11.2024 18:42
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Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gün boyu etkisini gösterdi. Sivas- Malatya ve Mayatla- Kayseri karayolu Gürün geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Her iki hatta uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, hazırlıksız yola giren sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı - Son Dakika

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