Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

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Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gün boyu etkisini gösterdi. Sivas- Malatya ve Mayatla- Kayseri karayolu Gürün geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Her iki hatta uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, hazırlıksız yola giren sürücüler zor anlar yaşadı.