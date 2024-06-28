Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Kontrolden çıkan araç park halindeki arabalara çarptı - Son Dakika
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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Kontrolden çıkan araç park halindeki arabalara çarptı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Bu çarpışma sonucunda zincirleme trafik kazası meydana geldi ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

28.06.2024 13:06
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Sivas'ın Zara ilçesinde kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarpan otomobil adeta domino etkisine neden oldu. O anlar kameraya yansırken, akla çarpışan arabaları getirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızılırmak Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve aracının plakası öğrenilemeyen bir sürücü gece saatlerinde cadde üzerinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki araca çarptı. Kazaya karışan park halindeki araç da sürüklenerek arkasındaki araca, o araç ise diğer park halindeki araca çarparak zincirleme trafik kazası oldu. Araçlarda maddi hasar oluştu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anları akla çarpışan arabaları getirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Kontrolden çıkan araç park halindeki arabalara çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Kontrolden çıkan araç park halindeki arabalara çarptı - Son Dakika
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