Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Kontrolden çıkan araç park halindeki arabalara çarptı

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Sivas'ın Zara ilçesinde kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarpan otomobil adeta domino etkisine neden oldu. O anlar kameraya yansırken, akla çarpışan arabaları getirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızılırmak Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve aracının plakası öğrenilemeyen bir sürücü gece saatlerinde cadde üzerinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki araca çarptı. Kazaya karışan park halindeki araç da sürüklenerek arkasındaki araca, o araç ise diğer park halindeki araca çarparak zincirleme trafik kazası oldu. Araçlarda maddi hasar oluştu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anları akla çarpışan arabaları getirdi. - SİVAS