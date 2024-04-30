Sivas ve Zara\'da yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sivas'ta Zara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 3 ay yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 11,40 gram metamfetamin maddesi, 51,29 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, yaklaşık 20 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, bir miktar ölçümü yapılamayan sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 10 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçu kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan bir başka operasyonda 4 adet ecstacy hap, 2 parça halinde ölçümü yapılamayan esrar maddesi, bir miktar Hint keneviri tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 105 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Yakalanan 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS