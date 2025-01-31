Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı - Son Dakika
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Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli akraba aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

31.01.2025 20:45  Güncelleme: 21:08
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli olan akraba aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde yaşayan akraba aileler arasında daha önce meydana gelen bir kavganın ardından başladı. Edinilen bilgilere göre, E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.

16 KİŞİ YARALANDI 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

E.İ. adliyeye sevk edildiği sırada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek\'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat DUMAN:
    cinsel yolla bulaşan en büyük hastalık akrabalıktır. 18 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ceyhan:
    Biz en az 30 ve 40 ölü bekliyorduk size yakışmadı 10 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İşte ilk medeniyet :) 11 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Urfa sana küsmüş haberin olsun 11 1 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Tek güzel şey birbirlerini yemeleri... 3 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı - Son Dakika
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