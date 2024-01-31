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Siverek'te akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı - Son Dakika
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Siverek'te akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında anlaşmazlık bulunan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

31.01.2024 18:24  Güncelleme: 18:24
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Siverek'te akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay ilçenin Kale Boğazında meydana geldi. Alınan bilgilere göre aralarında anlaşmazlık bulunan 2 akraba aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda B.İ. (37), M.İ.(22), F.İ.(30), Z.İ.(32), E.İ. (26), T.K.(29), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay sonrası olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Siverek\'te akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Kaynak: İHA

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