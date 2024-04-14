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Siverek'te dolu yağışı etkili oldu, pikniğe çıkan vatandaşlar mahsur kaldı

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve yağmur ekili arazilere zarar verdi, pikniğe çıkan vatandaşlar mahsur kaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışı ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağan dolu ve yağmur, ekili arazilere zarar verirken, bazı köylerde ev ve tarlalar su altında kaldı.

Pikniğe gittiler mahsur kaldılar

İlçe merkezine bağlı Taşağil köyü mevkiinde pikniğe giden vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağış nedeniyle 15 araç çamura saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD'a ekipleri sevk edildi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce traktörlerle taşınarak en yakın yerleşim yerine ulaştırılarak kurtarıldı.

Çamura saplanan araçlarını kurtarmak için çalışan 3 kişi el ve ayak burkulması nedeniyle hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çamura saplanan 15 otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor.