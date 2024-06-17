Siverek'te ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siverek'te ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 100 dönüm arazi ve 200 ton samanın kül olmasına neden oldu. Yangının mahalle arasına sıçraması son anda önlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

17.06.2024 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te ekili alanda yangın: 100 dönüm arazi ve 200 ton samanı küle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğle saatlerinde ekili alanda çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu. Yangının mahalle arasına yayılması sonucu, çevredeki evlere sıçraması son anda önlendi.

Olay, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin yanı sıra vatandaşlar da yangına müdahale etti. El birliğiyle yapılan yoğun çabalar sonucunda yangının mahalledeki evlere sıçraması önlendi.

Yangın nedeniyle bölgede büyük maddi zarar meydana geldi. 100 dönümlük ekili alan ve 200 ton saman tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, İtfaiye, Tarım, Doğal Afet, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:20:48. #1.11#
SON DAKİKA: Siverek'te ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement