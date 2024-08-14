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Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole düşen araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JT 0236 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak 2 metrelik şarampole devrildi. Kazada Reşit Baskın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, yolda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri aldı. Olayda ölen Reşit Baskın'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili sürüyor.