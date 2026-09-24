Siverek'te refüje çıkan araçta yaralanan 52 yaşındaki yolcu kurtarılamadı - Son Dakika
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Siverek'te refüje çıkan araçta yaralanan 52 yaşındaki yolcu kurtarılamadı

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Siverek\'te refüje çıkan araçta yaralanan 52 yaşındaki yolcu kurtarılamadı
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Şanlıurfa Siverek'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki kişi hastanede kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde, Şanlıurfa-Siverek karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (19) yönetimindeki 09 DJ 010 plakalı araç, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Saadet Kızıoğlu (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Saadet Kızıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaSiverekGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Siverek'te refüje çıkan araçta yaralanan 52 yaşındaki yolcu kurtarılamadı - Son Dakika
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