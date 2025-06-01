Siverek\'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan G.Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, gece geç saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan G.Ö. (32) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen G.Ö. kurtarılamadı.

Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ŞANLIURFA