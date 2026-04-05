Siverek\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adar H. (30) idaresindeki 63 AJZ 198 plakalı otomobil, Siverek'ten Şanlıurfa istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet K.A.'ya (15) çarptı.

Otomobil, çarpmanın ardından yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Kazada yaya Ahmet K.A. ve sürücü Adar H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet K.A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA