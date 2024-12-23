Siverek'te Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Siverek'te aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.E.G. idaresindeki 34 FDA 521 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime Ayverdi'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Halime Ayverdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.