Siverek'te trafo merkezinde korkutan yangın - Son Dakika
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Siverek'te trafo merkezinde korkutan yangın

Siverek\'te trafo merkezinde korkutan yangın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi'ndeki trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak trafo merkezinin bir bölümü tamamen yandı.

18.02.2024 22:45  Güncelleme: 22:47
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Siverek'te trafo merkezinde korkutan yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde elektrik trafo merkezinde yangın meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan trafo merkezinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, trafo merkezinin bir bölümü tamamen yandı.

Kaynak: İHA

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