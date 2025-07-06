Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siverek ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 12 parça halinde toplam 7 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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