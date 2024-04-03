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Siverek'te yoğun güvenlik önlemi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör saldırısı ihbarı üzerine özel harekat polisleriyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cadde, sokak ve yolarda güvenlik güçleri tarafından araç ve yaya geçişi kapatıldı.

03.04.2024 11:56
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Siverek'te yoğun güvenlik önlemi

Terör saldırısı ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde, sokak ve yolarda özel harekat polisleriyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre, terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığı içerisinde oldukları yönünde ihbar alan güvenlik güçleri alarma geçti. Aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı ekipler, ilçe merkezinde bulunan adliye, kaymakamlık ve Şehit Nihat Karakoca Karakoluna çıkan Atatürk Bulvarı ile ara sokakları araç ve yaya geçişine kapattı. Güvenlik güçlerinin uzun namlulu silahlarla nöbeti sürüyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te yoğun güvenlik önlemi - Son Dakika

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