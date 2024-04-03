Siverek'te yoğun güvenlik önlemi
Terör saldırısı ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde, sokak ve yolarda özel harekat polisleriyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre, terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığı içerisinde oldukları yönünde ihbar alan güvenlik güçleri alarma geçti. Aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı ekipler, ilçe merkezinde bulunan adliye, kaymakamlık ve Şehit Nihat Karakoca Karakoluna çıkan Atatürk Bulvarı ile ara sokakları araç ve yaya geçişine kapattı. Güvenlik güçlerinin uzun namlulu silahlarla nöbeti sürüyor.
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Bursa'nın Gündoğdu Köyü'nde ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Öner, mahkemeden 'Kasten orman yakmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira ceza aldı. Yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynarken yakalanan 161 kişiye toplam 1 milyon 34 bin 425 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu ve işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Anne Ayten Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını ve yolunu gözlediğini söyleyerek, devletin yanlarında olduğunu vurguladı. Baba Alaattin Koçhan ise oğluna dönmesi çağrısında bulunarak, Türk devletinin hiç kimseye müsaade etmeyeceğini belirtti.
Bolu'ya kesim için gönderilen tavukları çalmaya çalışan bir şirket çalışanı ve iki arkadaşı gözaltına alındı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, tavukların çalındığı kamyonu kullanılmayan bir binada buldu. Operasyon sonucunda şüpheliler suçüstü yakalandı ve kaçmaya çalışan ikisi uyarı ateşiyle durduruldu. 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken jandarma ekiplerine yakalanan 68 kişiye toplam 436 bin 900 lira para cezası kesildi. Aralarında kadınların da olduğu kumarbazlara idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 6 adet sentetik ecza hapı, 2 tüfek, 1 tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 21 araç trafikten men edilirken, 86 araç sürücüsüne 199 bin 684 TL cezai işlem uygulandı.
Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ayşe Kılıç, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde küçük bir çocuğun çakmakla oynadığı sırada perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bardia Saadat yaralandı. Takımdan yapılan açıklamada, oyuncunun müşahede altına tutulacağı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı sayısı 32 bin 975'e yükseldi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı. İsrail ordusu, uluslararası tüm çağrılara rağmen 180 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 59 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 975'e, yaralı sayısının ise 75 bin 577'ye yükseldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada, kuruluşun her ay Gazze'deki 1.45 milyon kişiye gıda yardımı sağladığı ancak kıtlık yaşanmasının beklendiği, bu nedenle ateşkes yapılması gerektiği kaydedildi. Yetersiz beslenen çocuk sayısının rekor hızla arttığı vurgulanan açıklamada, 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı ifade edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nde 1 Nisan'da 7 uluslararası yardım kuruluşu çalışanının İsrail saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Guterres, Gazze'deki saldırılarda ölen yardım kuruluşu çalışanı sayısının 175'i BM personeli olmak üzere 196'ya yükseldiğini belirterek, bunun 'vicdansızca' olduğunu söyledi.
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