Sivrice\'de Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde arazide çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, Sivrice ilçesi Çatakkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen alevlere müdahaleye başlayarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle yangın büyürken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ