Sivrihisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sivrihisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Sivrihisar\'da Uyuşturucu Operasyonu
17.07.2026 17:37
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Eskişehir'de yapılan operasyonda 119 gram esrar ve 185 kök kenevir ele geçirilerek 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından Sivrihisar ilçesindeki bir adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde, Sivrihisar ilçesinde esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesinde tespit edilen bir şahsa ait adreste yapılan aramada, 119 gram esrar, 185 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivrihisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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