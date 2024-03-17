Slovakya'da kasabaya inen ayı, sokaktaki 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Slovakya'da kasabaya inen ayı, sokaktaki 2 kişiyi yaraladı

Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayı, çevredekilere saldırarak bir kadını omzundan, bir erkeği ise başından yaraladı. Ayı yakalandıktan sonra tekrar ormana salındı. Ayıların avlanması için koruma altındaki türler listesinden çıkarılması için bir teklif sunulacak.

17.03.2024 23:41  Güncelleme: 23:42
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Slovakya'da kasabaya inen ayı, sokaktaki 2 kişiyi yaraladı.

Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayı çevredekilere saldırdı. Ayı saldırısında 49 yaşındaki bir kadın omzundan, 72 yaşındaki bir erkek ise başından yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı. Kasabaya inen ayı çevredekiler tarafından görüntülenirken, yol boyunca koşan ayının kaldırımdaki bir kişiye saldırdığı görüldü.

Slovakya Çevre Bakanlığı, Romanya ile birlikte bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Konseyi'nde nesli artık tehlike altında olmadığı için ayıların avlanması için koruma altındaki türler listesinden çıkarılması için bir teklif sunacağını açıkladı. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

Slovakya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Slovakya'da kasabaya inen ayı, sokaktaki 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Slovakya'da kasabaya inen ayı, sokaktaki 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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