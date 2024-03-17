Slovakya'da kasabaya inen ayı, sokaktaki 2 kişiyi yaraladı.
Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayı çevredekilere saldırdı. Ayı saldırısında 49 yaşındaki bir kadın omzundan, 72 yaşındaki bir erkek ise başından yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı. Kasabaya inen ayı çevredekiler tarafından görüntülenirken, yol boyunca koşan ayının kaldırımdaki bir kişiye saldırdığı görüldü.
Slovakya Çevre Bakanlığı, Romanya ile birlikte bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Konseyi'nde nesli artık tehlike altında olmadığı için ayıların avlanması için koruma altındaki türler listesinden çıkarılması için bir teklif sunacağını açıkladı. - BRATİSLAVA
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizasyonunda gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında, alanda yapılan güvenlik uygulamalarında PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen 4 kişi ve üzerinde fişek bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Bursa'da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın park halindeki makam aracı bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar facianın eşiğinden dönerken, yangın anı kameralara yansıdı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Yeniçiftlik Mahallesi ile Çeşmeli Mahallesi arasındaki yolda meydana gelen kazada, S.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.U. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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