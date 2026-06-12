SMA hastası çocuğunun fişini çekip intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SMA hastası çocuğunun fişini çekip intihar eden baba toprağa verildi

SMA hastası çocuğunun fişini çekip intihar eden baba toprağa verildi
12.06.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 12 yaşındaki SMA hastası çocuğunun bağlı olduğu cihazın fişini çeken baba, ardından intihar etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 12 yaşındaki SMA hastası çocuğunun bağlı olduğu cihazın fişini çeken baba, ardından intihar etti. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden baba defnedildi.

Olay, dün Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, Soner A., spinal musküler atrofi (SMA) hastası çocuğu N.E.A.'nın (12) bağlı olduğu cihazın fişini çekti. Soner A., daha sonra kendini asarak intihar etti.

Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Eve gelen yakınlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soner A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cihazın fişinin çekilmesi nedeniyle hayati tehlike yaşayan N.E.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen 12 yaşındaki çocuğun, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Baba toprağa verildi

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan Soner A.'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Derince Ulu Camisi'nde kılınan namazın ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Derince, Kocaeli, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SMA hastası çocuğunun fişini çekip intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu
Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 işçi yaralandı Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı
Kastamonu’da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti Kastamonu'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi

22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dödü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dödü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 22:47:03. #7.13#
SON DAKİKA: SMA hastası çocuğunun fişini çekip intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.