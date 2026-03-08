Sobadan Sızan Duman 4 Kişiyi Hastanelik Etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sobadan sızan dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siverek ilçesine bağlı Karabahçe kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yanan sobadan sızan dumandan etkilenen Besra Ç. (60), Neşet Ç. (50), Enes Ç. (15) ve Hüsna Ç. (13) fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA