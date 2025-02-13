Sobadan Sızan Gaz İki Kardeşi Tehdit Etti - Son Dakika
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Sobadan Sızan Gaz İki Kardeşi Tehdit Etti

Sobadan Sızan Gaz İki Kardeşi Tehdit Etti

Tekirdağ'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

13.02.2025 23:38
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen zihinsel engelli oldukları belirtilen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Şarköy ilçesi Aşağı Kalamış Mahallesi'nde dün gece sobalı evde meydana gelen olayda, Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Mustafa Çevrimkaya (26) ve Ufuk Çevrimkaya (45), soba yanar halde uyudu. Gece yarısı Ufuk ile Mustafa ve Ufuk Çevrimkaya kardeşler, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı.

Muhtar yeğenlerini göremeyince olay ortaya çıktı

Sabahları çıkan Ufuk ile Mustafa ve Ufuk Çevrimkaya kardeşleri göremeyince merak eden dayıları mahalle muhtarı Hasan Safberrak, telefonla kardeşi Saliha Çevrimkaya'yı aradı. Telefona cevap alamayan muhtar Hasan Safberrak, yaşadıkları evlerine gidince hareketsiz olduğunu görünce 112'den yardım istedi. Muhtar Hasan Safberrak'ın ihbarı üzerine adresi jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Ufuk Çevrimkaya'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrı odada yatan anne Saliha Çevrimkaya'nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ufuk Çevrimkaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sobadan Sızan Gaz İki Kardeşi Tehdit Etti - Son Dakika

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