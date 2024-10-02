Sokak Kedilerine Asit Dökene 8 Yıl 3 Ay Hapis - Son Dakika
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Sokak Kedilerine Asit Dökene 8 Yıl 3 Ay Hapis

Eyüpsultan'da sokak kedilerine zarar veren sanık, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

02.10.2024 12:48
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Eyüpsultan'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığın bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanık Murat Özdemir'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmazken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı duruşmaya katılamadığından savunmaları alınmadı.

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Özdemir'i birden fazla hayvana karşı 'bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme ayrıca, sanık Özdemir'i yine birden fazla hayvana karşı, 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Özdemir'in zincirleme şekilde 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak Kedilerine Asit Dökene 8 Yıl 3 Ay Hapis - Son Dakika

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