Sokak Köpeği Saldırıları İçin Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru - Son Dakika
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Sokak Köpeği Saldırıları İçin Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Avukat Meltem Zorba, sokak köpeği saldırılarında yerel yönetimlerin sorumluluğuna yönelik ceza davası açılması için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı. Zorba, yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.

26.02.2025 19:30
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Sokak köpeği saldırılarında sorumlulara ceza davası açılması için avukattan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru

ANKARA - Avukat Meltem Zorba, sokak köpeği saldırı vakalarında yerel yönetimde sorumlu kişilere ceza davası açılabilmesi için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Avukat Meltem Zorba, Ankara'da sokak köpeği saldırı vakalarında sorumlular hakkında ceza davası açılmasıyla alakalı ihbarlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi kötüye kullanma suçunun" işlendiği iddiasının soyut ve genel nitelikte olduğu belirtilerek, şikayetin işleme konulmamasına itiraz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireyel başvuruda bulundu.

"Tazminat davaları mağdurlar lehine sonuçlandı"

Yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlar ile alakalı bakım yükümlülüğünü hatırlatan Avukat Meltem Zorba, saldırı vakalarında sorumlulara idari yargıda tazminat davası açılabildiğini belirterek, "Sahipsiz hayvanlardan insanlara gelebilecek zararların önlenmesi konusunda da önlem alınması gerekiyor. Kanun değişikliğinden sonra sokakta sahipsiz hayvanların toplanması gerekiyor. Belediyeler bu sorumluluklarını yerine getirmediği için kimi zaman mağdurlar tarafından idari yargıda tazminat davaları açılıyordu. Bu tazminat davaları mağdurlar lehine sonuçlandı. Ancak yine de sokakta yeterli tedbir alınmadığını görüyoruz. Sadece hizmet kusuru yüzünden yerel yönetimler aleyhine hüküm verilmesi yeterli değil" diye konuştu.

"Hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı bir karar"

Yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının saldırı vakalarındaki ihmaller yüzünden ceza yargılamasına da tabi olması gerektiğini belirten Zorba, "Bireysel başvurumuzdaki konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu bir işleme konulmama kararı var. Bizim yerel yönetim görevlileri ile ilgili yaptığımız başvuruyu soyut ve genel nitelikte değerlendirerek, itiraz yolu kapalı olmak üzere işleme konulmama kararı verdi. Bu karar hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı bir karar. Çünkü sokaklardaki sahipsiz hayvanlar insanları ciddi anlamda mağdur ediyor, yaralanmalara ve ölümlere sebep oluyor, çevre kirliliği oluşturuyor. Bütün bunlar aslında insanların anayasal haklarının da ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle bu ihlalin ortadan kalkması için Anayasa Mahkemesine bireysel başvurumuzu yaptık. İhlal olduğunun değerlendirilmesini ve bu konuda etkin soruşturmalar yapılması için savcılıklara bir bildirimde bulunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak Köpeği Saldırıları İçin Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru - Son Dakika

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