Sokak Köpekleri Hakkında Tartışmalar Sürüyor

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalarak ölen Mahra'nın babası: "Köpekler neden hala sokaktalar"

ANTALYA - Antalya'da üç yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, "Sokakta köpek olmayacak denmesine rağmen neden hala sokaktalar? Hala neden burada sokak köpekleri bulunuyor? Bu soruların cevaplarını asla veremiyorlar. Kanun uygulanmıyor" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam 10 yaşındaki Yusuf E.Ç., sokak köpeklerinden kaçarken motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı. Üç yıl önce köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar'ı kaybeden Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar, yaşananları değerlendirdi. Pınar, "Derneğimiz kurulalı 3 yıl bitti. O zamandan bu zamana yüzlerce vatandaşımızı kaybettik. En son 2 Ağustos 2024 tarihinde çıkan kanundan beri de 14 vatandaşımızı kaybettik, neredeyse 15'inciyi kaybedecektik. Bir evladımız Antalya'da hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Akciğerleri kötü durumdaymış. Kanun çıktığından bu yana 8 aydır hiçbir uygulama yok. Kanunu uygulamayacağız diyen belediye başkanları var. Bunlara yapılan bir yaptırım yok. 8 aydır neyi bekliyoruz" dedi.

Belek bölgesinde kızını bu yüzden kaybettiğin hatırlatan Pınar, "Benim kızın vefat etti. Kadriye'de bir çocuğumuza yine araba çarpmıştı. Dün motosikletlinin çocuğumuza çarpması gibi bildiğimiz üç olayımız var. Serik'te, Belek'te köpekler köpek çiftliği gibi hala sokaklarda. Son çıkan 5199 sayılı Kanun'a göre kesinlikle sokaklarda bir tane bile başıboş köpek olmayacak. Alıp kısırlaştırıp, sahiplendireceksin ya da bakarak idame ettireceksin diyor. Sokakta köpek olmayacak denmesine rağmen neden hala sokaktalar? Hala neden burada sokak köpekleri bulunuyor? Bu soruların cevaplarını asla veremiyorlar. Kanun uygulanmıyor. Onlar can derdindeler. Bir çocuğun araba altında kalıp ölmesinden daha değerli olamaz. Alsınlar barınaklarına baksınlar. Kanun da zaten bunu emrediyor" diye konuştu.

Çıkan 5199 sayılı Kanun'un dernek olarak düşüncelerinin tamamını karşıladığını söyleyen Pınar, "Sokaktan toplansın, yaşam alanlarına alınsın. Sokakta çocuğumuz alışverişe giderken bir arabanın altında kalıp ölmesin, bir köpek saldırmasın. Bizim isteğimiz buydu. Kanun bizim istediğimiz gibi çıktı, revize edildi. Bir an evvel uygulanmasını istiyoruz" dedi.