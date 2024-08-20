Sokak köpekleri kediye saldırdı, kedi telef oldu

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Sokak köpekleri kediye böyle saldırdı

SİVAS - Sivas'ta üç sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedi telef oldu, köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. Adeta sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin kovaladığı kedi, bir apartmanın bahçesine sığındı. Olay anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, su dökerek köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. İddialara göre Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verilmesine rağmen, ekipler uzun süre olay yerine gelmeyince saldırıda ağır yaralanan kedi, telef oldu.