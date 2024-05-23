Söke Belediyesi Dilencilere El Koydu

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Söke Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilik yapan şahıslar hakkında idari işlem yaparken; üzerlerinde çıkan paralara ise el koydu.

İlçe genelinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde dilencilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda dilencilik faaliyetlerinden elde edilen 9 bin 800 TL'ye el konulurken, ilgililer hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; halkın huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, dilencilere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AYDIN