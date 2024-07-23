Söke Belediyesi Zabıtası Dilenciye Müdahale Etti - Son Dakika
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Söke Belediyesi Zabıtası Dilenciye Müdahale Etti

Söke Belediyesi Zabıtası Dilenciye Müdahale Etti

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği dilenci, zabıta memurlarına saldırarak, kendini yerden yere attı. Emniyet güçlerinin desteğiyle Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şaha 977 TL cezai işlem uygulandı.

23.07.2024 19:51  Güncelleme: 19:52
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Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği dilenci, zabıta memurlarına saldırarak, kendini yerden yere attı. Emniyet güçlerinin desteğiyle Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şaha 977 TL cezai işlem uygulandı.

İlçenin en işlek caddelerinden İstasyon Caddesi'nde tekerlekli sandalyede oturan kadının yanında bulunan M.G. isimli şahıs, zabıtaya yapmadığını bırakmadı. Zabıtanın müdahalesi sonrası memurlara karşı saldırıya geçen şahıs, kendini yerden yere attı. Söke Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçlerinden destek istemek zorunda kaldı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen M.G. isimli dilenci hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33-1 maddesi uyarınca 977 TL cezai işlem uygulandı. Dilencinin üzerinden çıkan 624 TL'ye ise el konuldu. Ayrıca şahıs hakkında memura mukavemetten dolayı şikayette bulunuldu.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin ve dilencilere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söke Belediyesi Zabıtası Dilenciye Müdahale Etti - Son Dakika

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