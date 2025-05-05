Söke'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

Söke'deki evde patlama sonrası yangın: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama sonucu bir kişi yaralanırken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Yenikent Mahallesi 30. sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın ikinci katındaki evde iddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürüldü. Patlamada yaralanan Y.E isimli kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.