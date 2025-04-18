Söke'de Kaldırım İşgallerine Karşı Operasyon Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Söke'de Kaldırım İşgallerine Karşı Operasyon Gerçekleştirildi

Söke\'de Kaldırım İşgallerine Karşı Operasyon Gerçekleştirildi

Söke Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik operasyon düzenleyerek, tehlike oluşturan unsurları topladı ve cezai işlemler uyguladı.

18.04.2025 14:45  Güncelleme: 14:47
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Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Söke Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İlçenin ana arterleri olan Aydın, Dere, Albayrak, Koçlar, Yüksel Yalova ve İstasyon Caddelerinde yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye atan işgal unsurları toplandı. Kaldırımda yayaların yürümelerini engelleyen duba, tabela, saksılar toplanırken; kaldırımlarda ürün teşhiri yapan, masa, sandalyeler ile işgalci işletmelere 5326 sayılı kanun gereği cezai işlem yapıldı. Ayrıca Trafik ekipleri de yolda işgalci olan malzemeleri toplarken, kaldırım işgali yapan motorsiklet sahiplerini de uyardı. Ayrıca uygunsuz park eden ve kaldırım geçişlerini engelleyen araç sürücülerine de cezai işlem uyguladı.

Ekiplerce uygunsuz durumlara yönelik tutanak tutulurken, işgaller fotoğraflandı. Uygulamaların tüm kenti kapsayacağı, periyodik aralıklarla devam ettirileceği belirtildi. İşgali sonlandırmayan işletme ve şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kanunun 38. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı daha ifade edildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söke'de Kaldırım İşgallerine Karşı Operasyon Gerçekleştirildi - Son Dakika

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