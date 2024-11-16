Söke\'de Tarihi Eser Baskını

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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında Helenistik döneme ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kültür varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Sarıkemer Mahallesi'nde E.E. isimli şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 adet farklı ebatlarda yivli sütun gövde ve 6 adet mimari yapı taşı ele geçirildi. Tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler, gerekli işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN