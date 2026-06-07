Söke'de Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Saplandı - Son Dakika
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Söke'de Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Saplandı

Söke\'de Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Saplandı
07.06.2026 21:07
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Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, motosiklet otomobile saplandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, motosiklet otomobile ok gibi saplandı.

Kaza, Söke-Kuşadası karayolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.A. yönetimindeki 15 ACH 022 plakalı otomobil, kavşaktan Söke istikametine geçiş yaptığı sırada, Kuşadası yönünden gelen İ.R.A. idaresindeki 35 BKL 045 plakalı motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan M.A., metrelerce savrularak aynı noktada bulunan 09 AEP 585 plakalı otomobilin tavanına düşerken, motosiklet otomobile ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.R.A. ile yolcu M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Söke'de Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Saplandı - Son Dakika

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