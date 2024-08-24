Söke'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Söke'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Söke\'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sadriye Behit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Behit'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

24.08.2024 19:07
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Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Söke- Milas Çevreyolu Akeller Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 09 AES 156 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Sadriye Behit'e (65) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Behit'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Behit doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Behit'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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