Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Söke Kipaş'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda atık kağıtların depolandığı alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Zaman zaman esen şiddetli rüzgar ise yangının kontrol alınmasını ise zorlaştırdığı öğrenildi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.