Solaryum Kabusu: Gülşah Bodur Dava Açtı - Son Dakika
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Solaryum Kabusu: Gülşah Bodur Dava Açtı

21.05.2025 16:36
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Gülşah Bodur, solaryumda 22 dakika kalınca yanıklar oluştu. İşletmeyi mahkemeye verdi.

Solaryumda kabusu yaşadı: "O makinenin durması gerekiyordu"

"Başlat düğmesine bastım, gözlüğümü taktım ve uyandığımda 22. dakikaydı"

"Adım atarken, kollarımı hareket ettirirken bile eklem yerlerim acımaya başlamıştı"

KOCAELİ - Kocaeli'de bir güzellik merkezinde solaryuma giren Gülşah Bodur (33), cihazın otomatik kapanma sisteminin devre dışı kaldığı iddiasıyla 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Bodur, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından işletmeyi mahkemeye verdi. Verilen cezanın hafifliğine tepki gösteren Bodur, karara itiraz edeceğini de belirtti.

Olay, 22 Mayıs 2024'te bir güzellik merkezinde meydana geldi. 33 yaşındaki Gülşah Bodur, bir süredir hizmet aldığı merkeze solaryum seansı için gitti. İddiaya göre, seans sırasında cihazın otomatik kapanma sistemi devre dışı kaldı. Kabin içinde uyuyakalan Bodur, vücudunda sıcaklık hissedince uyandı. Toplam 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kalan Bodur, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye başvurdu. Vücudunda yanıklar oluşan genç kadın, yaşanan ihmal nedeniyle olayı yargıya taşıdı.

"Uyandığımda 22. dakikaydı"

Bir süredir aynı merkezden hizmet aldığını belirten Gülşah Bodur, olay gününü şöyle anlattı:

"Güvendiğimiz işletmeydi. O gün içim geçmiş. O sıcakta o şekilde davranmak istedim açıkçası. Başlat düğmesine bastım, gözlüğümü taktım ve uyandığımda 22. dakikaydı. Bir halsizlik hissetmedim o anda ama panik oldum, kalktım. Giyinmeye başlamadan kapıyı açtım ve personellere seslendim. Onlar da makinenin kapanmadığını söyledi. Giyinmeye devam ettim. Tekrar çalıştı makine, o sırada tekrar kapattılar. Ben o sırada hemen giyindim ve dışarı çıktım. Kasanın önünde kamera görüntüsü de var zaten, orada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ben kendimi bozmak istemedim. Pişmanım aslında, o anda polise haber verip, şikayet edebilirdim. Şikayetçi olmak istemedim, insanlık hali diye düşündüm ama onların beni suçlaması biraz beni bastırdı. Ne yapacağımı şaşırdım"

"Eve gidince rahatsızlandım"

Olay sonrası evine gittiğini ve akşam saatlerinde rahatsızlandığını söyleyen Bodur, "Ateşlendim, sıtma tuttu. O zamana kadar yine onlara bu şekilde yaklaşımda bulunmak istemedim. Hastaneye gittim. Beni yönlendiren hastanenin polisi oldu. 'İnsanlar saçını boyarken bir kusur gördüğünde bile dava açıyor. Siz neden bu kadar sakinsiniz?' dedi. Polise ifademi verdim. Beni muayene eden doktor da aynı şeyi söyleyince ben bu süreci başlattım. Cildiye doktoruna göründüm. Süreç bu şekilde ilerledi, dava açtım. Olay 1 sene önce oldu. Verilen cezanın hafifliği beni hırslandırdı. Sağlık bu kadar ucuz olmamalı. 5 bin 800 TL para cezası, 5 yıl da denetim şartı verildi. Bu para komik bir rakam. Bu onlara ceza gibi gelmez. Tekrar olabilir, olmaması için uğraşıyorum. Ceza olarak görmüyorum, sağlık bu kadar ucuz olmamalı, bunu öderler. Ben bu durumda kendimi sindirilmiş gibi görüyorum. Bastırılmış hissediyorum. Bu cezaya itiraz edeceğim" diye konuştu.

"Adım atınca bile eklem yerlerim acıyordu"

Hastanede yaşadıklarını da anlatan Bodur, "Ben ateşlendiğim için hastaneye gitmiştim. Acile başvurdum. Serum taktıktan sonra vücuduma baktılar. Bende durumu anlattım. O anda cildim acımaya başladı, dokunulamıyordu, tenim hassaslaştı. Adım atarken, kollarımı hareket ettirirken bile eklem yerlerim acımaya başlamıştı. Gece yarısından sonra bu acı daha da yükseldi. Beni rapor almam için cildiyeye yönlendirdiler. Raporu aldım ve mahkemeye sundum" şeklinde konuştu.

"Uyumam hata olabilir ama insanlık hali"

İşletme yetkilileri tarafından olay sonrası arandığını da söyleyen Gülşah Bodur, "Beni aradıklarında, 'Ücretinizi iade edelim, ne gerekiyorsa yapalım' denildi. Ben ücret istemiyorum. Onlara da hakkımı arayacağımı söyledim. 'Sizde hatalısınız, uyumamanız gerekiyordu' denilince daha da hırslandım. Uyumam hata olabilir ama insanlık hali. O makinenin ne olursa olsun kontrol edilmesi lazım. İçinde bir insan var sonuçta. Ben 22 dakika değil de 42 dakika sonra uyansam daha kötü olabilirdi. Görüntüler de mevcut. Bir de ben merkeze boş saatlerde gittim. Akşam seansları daha yoğun oluyor. Boş zamanda müşterileri unutabiliyorlar ama yoğun zamanda kapıyı tıklatıp, 'Biraz acele eder misiniz? Arkanızdaki müşteri sizi bekliyor' gibi şeyler diyebiliyorlar. Bir de benim içeri giriş ve hazırlanma sürecim var. Yarım saat bence unutulmamalı. 'İyi misiniz?' diye sorulmalı ama bu da olmadı" ifadelerini kullandı.

"22 dakika beyaz tenli bir insan için çok ağırdır"

Gülşah Bodur, sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilere de yanıt verdi. Bodur, "Belki solaryum ortamı zararlı olabilir ama biz de keyfi olarak gitmiyoruz. Cildim hassas olduğu için gidiyorum. Yaz aylarında ten rengimin kırılması için gidiyorum. Esmer bir tene zaten sahip olamam. Örneğin sosyal medyada bana yapılan kötü yorumlar oldu. 22 dakika komik bir dakika gibi göründü. Bilenler bilir, 22 dakika beyaz tenli bir insan için çok ağırdır. Sorun aslında 22 dakika da değil. Sorun, makinenin 2 dakika bile fazla çalışması. O makinenin durması gerekiyordu, bunu da ben fark ettim ve durdurdum. Bu durumlarda lütfen herkes hakkını arasın ve çoğalalım. Ne kadar sinersek bu cezalar o kadar basitleşir" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Solaryum Kabusu: Gülşah Bodur Dava Açtı - Son Dakika

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