Solo Türk'ten KKTC'ye Özel Uçuş

3.Sayfa

Solo Türk'ten KKTC'nin 41'inci kuruluş yılına özel uçuş

ANKARA - Solo Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıldönümü için Kıbrıs'ta özel uçuş gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıldönümü için Solo Türk Kıbrıs'ta özel bir uçuş yaptı. Uçuşta Solo Türk pilotları Kıbrıs Türklerini selamladı. Uçuş, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. MSB'nin paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıldönümünde, Solo Türk nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı."