Soma\'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Yangın dün öğle saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre mahallede yapımı devam eden tenis kortu için demir kesildiği sırada makineden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Burada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilerek havadan ve karadan müdahale başladı. Akşam saatlerinde karadan devam eden çalışmalara bugün sabah saatleri itibariyle hava ekipleri de destek verdi. Düne göre rüzgar şiddetinin azaldığı belirtilirken yangını söndürme çalışmalarına da devam ediliyor.

Öte yandan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yangınla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini söyledi. Okur ayrıca su tankeri sahibi olan çiftçilere çağrıda bulunarak yangın söndürme çalışmalarına destek vermelerini ve söndürme havuzlarına su taşımalarını istedi. - MANİSA