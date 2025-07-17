Soma\'da Orman Yangınları Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı

Soma Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Orman Yangınları Risk Azaltma Planı kapsamında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Soma Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Orman Yangınları Risk Azaltma Planı kapsamında Kaymakam Ünal Koç'un başkanlığında, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilgili kurum müdürleri, grup sorumluları ve muhtarların katılımıyla Soma Belediye Meclis Toplantı Salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Değerlendirme Toplantısında Orman İşletme Müdürlüğünce İlçe Orman Yangınları Risk Azaltma Planı kapsamında görevlendirilen personellere ve muhtarlara orman yangınlarına karşı alınması gereken idari önlemler, yangın riskleri ve çıkış sebepleri, mevcut araç ve ekipman kapasitesi ile bilinçli müdahale yöntemleri konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskinin yükseldiğine dikkat çekilerek, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olması ve vatandaşların da dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Değerlendirme toplantısının ardından, Kaymakam Ünal Koç, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nem oranının düşüklüğü nedeniyle yangın riskinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, hem kurumların hem de vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ederek tedbirlerin etkinliğinin artırılması adına iş birliğinin önemi vurgulandı. Ayrıca muhtarların talep ve önerileri alınarak, ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi. - MANİSA