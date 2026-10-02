Soma'daki göçükte ölen 5 işçi Denizli, Kırkağaç, Gediz ve İvrindi'de defnedilecek - Son Dakika
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Soma'daki göçükte ölen 5 işçi Denizli, Kırkağaç, Gediz ve İvrindi'de defnedilecek

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Soma\'daki göçükte ölen 5 işçi Denizli, Kırkağaç, Gediz ve İvrindi\'de defnedilecek
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Soma'daki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 5 işçinin cenazelerinin defnedileceği yerler belli oldu. İşçilerin cenazeleri Denizli, Kırkağaç, Gediz ve İvrindi'de toprağa verilecek; göçükten yaralı kurtarılan iki işçiden biri taburcu edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçinin cenazelerinin defnedileceği yerler belli oldu.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Halit Ersay'ın (37) Denizli'nin Çameli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ersay'ın cenazesinin Denizli'de toprağa verileceği belirtildi. Kırkağaç doğumlu Kerim Ören'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, İzmir doğumlu Ömer Karakaya'nın ise evli ve 1 çocuk babası olduğu bildirildi. Ören ve Karakaya'nın cenazelerinin Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kütahya'nın Gediz ilçesi doğumlu İsa Olcay'ın (49) evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi. Olcay'ın cenazesinin memleketi Gediz'de toprağa verileceği belirtildi. Göçükte hayatını kaybeden işçilerin en genci olan Balıkesir'in İvrindi ilçesi doğumlu Ramazan İnce'nin (26) ise bekar olduğu öğrenildi. İnce'nin cenazesinin memleketi İvrindi'de defnedileceği bildirildi.

Öte yandan, göçükten yaralı olarak kurtarılan maden işçilerinden Süleyman Şakrak (33) ve İbrahim Çimen'in (44) sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Şakrak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi

Hayatını kaybeden 5 işçinin cenazeleri, adli ve tıbbi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Soma'daki göçükte ölen 5 işçi Denizli, Kırkağaç, Gediz ve İvrindi'de defnedilecek - Son Dakika
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