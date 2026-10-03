Soma\'daki göçükte ölen 5 işçiden biri, Gedizli madenci Kütahya\'da toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçüktehayatını kaybeden 5 işçiden biri olan Gedizli madenci, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Göçüktü hayatını kaybeden 2 çocuk babası İsa Olcay'ın naaşı, cenaze töreni öncesinde ilk olarak helallik alınmak üzere Gökler beldesindeki baba ocağına getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ve okunan duaların ardından merhumun naaşı belde mezarlığına nakledildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Gediz İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan kıldırdı. Kılınan namazın ve yapılan duaların ardından maden şehidi İsa Olcay, ailesinin, mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Gökler beldesinde düzenlenen cenaze merasimine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene; Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu'nun yanı sıra merhumun mesai arkadaşları ile belde sakinleri katıldı.

Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez ve beraberindeki protokol üyeleri, acılı baba ve aile yakınlarıyla yakından ilgilenerek taziye dileklerini iletti.