Soma'daki maden kazasında Balıkesirli 1 işçi öldü, 1 Balıkesirli işçi kurtuldu - Son Dakika
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Soma'daki maden kazasında Balıkesirli 1 işçi öldü, 1 Balıkesirli işçi kurtuldu

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Balıkesir Valiliği, Soma'daki maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçinin göçük altında kaldığını, 2 işçinin sağ kurtarıldığını, 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Balıkesirli 1 işçi bulunurken, Balıkesirli 1 işçi sağ olarak kurtarıldı.

Balıkesir Valiliği, 5 işçinin hayatını kaybettiği Soma madeninde yaşanan kazada Balıkesirli 1 işçinin vefat ettiğini, 1 işçinin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.10.2026 tarihinde Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçi göçük altında kalmıştır. Yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 işçimiz sağ olarak kurtarılmış, 5 işçimizin ise hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hayatını kaybeden madencilerimiz arasında İvrindi ilçemiz Taşdibi nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Ramazan İnce de bulunmaktadır. Dursunbey ilçemiz Akbaşlar nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, sağ olarak kurtarılan hemşehrimiz İbrahim Çimen ve diğer işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Soma'daki maden kazasında Balıkesirli 1 işçi öldü, 1 Balıkesirli işçi kurtuldu - Son Dakika
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