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Somali açıklarında Liberya bandıralı yük gemisine saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Somali açıklarında Liberya bandıralı yük gemisine saldırı düzenlendi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Somali açıklarında Liberya bandıralı bir yük gemisine 5-6 kişilik bir silahlı grubun saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı, Somali'nin Eyl kenti açıklarında gerçekleşti. UKMTO tarafından yapılan açıklamada, saldırganların bir ticari gemiye bindiği belirtildi. Gemide bulunan mürettebatın sayısı ve sağlık durumları ise henüz bilinmiyor.

Somali açıklarında Liberya bandıralı yük gemisine saldırı düzenlendi
04.01.2024 - 19:16,
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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Somali açıklarında Liberya bandıralı bir yük gemisine 5-6 kişilik bir silahlı grubun saldırı düzenlediğini bildirdi.

Somali'nin Eyl kenti açıklarında yük gemisine saldırı düzenledi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Bahrey'ne giden Liberya bandıralı gemiye 5-6 kişilik bir silahlı grubun çıktığını aktardı.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, "Somali'nin Eyl kentinin 460 mil doğusunda 5 ila 6 silahlı kişinin bir ticari gemiye bindiğine dair bir rapor alındı" denildi.

Gemide kaç mürettebatın olduğu ve sağlık durumları henüz bilinmiyor. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Somali açıklarında Liberya bandıralı yük gemisine saldırı düzenlendi - Son Dakika


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