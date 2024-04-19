Son siparişini jandarmaya teslim etti, 20 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Son siparişini jandarmaya teslim etti, 20 yıl sonra yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 sene önce işlediği cinayet sonrası firar ederek izini kaybettiren ve yemek siparişi yapan bir işletmede kurye olarak çalıştığı öğrenilen firari zanlı, iki aylık çalışmanın ardından jandarmanın verdiği yemek siparişi sonrası yakalanarak ceza evine gönderildi. Aydın Jandarmasının özel ekibinin titizlikle çalışmasının ardından A.B. isimli şahsın öldürülmesi olayının firari şüphelisi K.Ü.'nün İzmir'in Bornova ilçesinde yemek siparişi verilen bir firmada kurye olarak çalıştığı, olayın diğer failleri olan babası A.Ü.'nün 2018 yılında vefat ettiği, kardeşi A.Ü.'nün ise olayın ardından yakalanarak tutuklandığı belirlendi. Aydın'dan İzmir'e giden özel ekip olayın firarisi K.Ü'yü yakalamak için hazırladığı planı devreye koydu. Jandarma müşteri olarak şahsın çalıştığı yemek işletmesinden sipariş verdi. Olaydan habersiz K.Ü. hazırlanan siparişi getirerek, jandarma ekiplerine teslim edince 20 yıl sonra yakalandı. İzmir'de özel ekip tarafından yakalanan şahıs, Aydın'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

19.04.2024 20:52
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Son siparişini jandarmaya teslim etti, 20 yıl sonra yakalandı

Jandarmanın özel ekibi arı gibi çalıştı, zanlıyı kıskıvrak yakaladı

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 sene önce işlediği cinayet sonrası firar ederek izini kaybettiren ve yemek siparişi yapan bir işletmede kurye olarak çalıştığı öğrenilen firari zanlı, iki aylık çalışmanın ardından jandarmanın verdiği yemek siparişi sonrası yakalanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı ilçesinde 23 Haziran 2004 yılında A.B. isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba ve iki oğlunun ateşli silahla saldırısı sonrası öldürüldü. Olaydan sonra şahıslardan biri yakalanırken baba ve diğer oğlu K.Ü. kayıplara karışarak izini kaybettirdi.

"Jandarma özel ekip kurdu"

A.B isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak dosya yeniden ele alınarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aydın İl jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ekipler dava dosyası üzerinde 06 Şubat 2024 tarihinden itibaren çalışmaya başladı. Ekipler davanın zaman aşım süresinin dolmasına az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"Son siparişi Jandarmaya teslim edince yakalandı"

Aydın Jandarmasının özel ekibinin titizlikle çalışmasının ardından A.B. isimli şahsın öldürülmesi olayının firari şüphelisi K.Ü.'nün İzmir'in Bornova ilçesinde yemek siparişi verilen bir firmada kurye olarak çalıştığı, olayın diğer failleri olan babası A.Ü.'nün 2018 yılında vefat ettiği, kardeşi A.Ü.'nün ise olayın ardından yakalanarak tutuklandığı belirlendi.

"Jandarmanın planı başarıya ulaştı"

Aydın'dan İzmir'e giden özel ekip olayın firarisi K.Ü'yü yakalamak için hazırladığı planı devreye koydu. Jandarma müşteri olarak şahsın çalıştığı yemek işletmesinden sipariş verdi. Olaydan habersiz K.Ü. hazırlanan siparişi getirerek, jandarma ekiplerine teslim edince 20 yıl sonra yakalandı.

"20 yıl sonra tutuklandı"

İzmir'de özel ekip tarafından yakalanan şahıs, Aydın'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Son siparişini jandarmaya teslim etti, 20 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

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