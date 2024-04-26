Sosyal medya beğenisi için saniyelik ihmal ölümle sonuçlanabiliyor - Son Dakika
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Sosyal medya beğenisi için saniyelik ihmal ölümle sonuçlanabiliyor

Motosiklet kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybederken, uzmanlar, sosyal medya gönderisi için çekim yapıldığı sırada motosiklet üzerinde yapılan akrobasi hareketlerindeki saniyelik ihmallerinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

26.04.2024 19:27
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Sosyal medya beğenisi için saniyelik ihmal ölümle sonuçlanabiliyor

KONYA - Motosiklet kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybederken, uzmanlar, sosyal medya gönderisi için çekim yapıldığı sırada motosiklet üzerinde yapılan akrobasi hareketlerindeki saniyelik ihmallerinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

Havaların ısınmasıyla motosiklet kullanımı arttı. Motosiklet kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce yayımlanan raporda, Türkiye genelinde 2024 yılının ilk 3 ayında 46 bin 889 kaza meydana geldi. Bu kazalara 16 bin 983 motosikletin karıştığı, Konya'da 23, Türkiye genelinde ise 200 kişinin hayatını kaybettiği raporlandı. Sosyal medya gönderisi için çekim yapıldığı sırada motosiklet üzerinde yapılan akrobasi hareketlerinin çoğunun ölüm ile sonuçlandığı uyarısında bulunan İleri Sürüş Uzmanı Mehmet Erdoğan, motosiklet kullanımında kazaya sebebiyet veren en büyük unsurlardan birinin bilgisiz, tecrübesiz, eğitimsiz, motosiklet kullanmaya çalışmak olduğunu söyledi.

"Motosiklette kaporta insan vücududur, koruma iskeleti insanın vücududur"

Motosiklet kullanımında sürücünün eksik yönlerinin kazalara neden olduğunu ifade eden İleri Sürüş Uzmanı Mehmet Erdoğan, "Kişi belgelenmeden, ehliyetine sahip olmadan, ehliyet aldığı zamandaki belge eğitimini almadan motosiklet kullanmaya çalışıyor. Haliyle tecrübe kazanması gereken yerde tecrübe kaybediyor. Trafik kazaları fazlasıyla oluşuyor. İkinci unsur da şuradan şuraya gideceğiz, kısa mesafe kask taksak ne olur, takmasam ne olur, dizlik taksam ne olur, takmasam ne olur, zırh giysem ne olur, giymesem ne olur, motosiklette kısası uzunu yoktur. Mutlaka koruyucu unsur takılması gerekiyor. Nedeni ise bir araçta kaporta vardır insan onun içerisinde, iskeletin içerisinde, koruyucu unsurlar bunlar. Ama motosiklette böyle bir şey yok. Kaporta insan vücududur, koruma iskeleti insanın vücududur. Haliyle oluşabilecek en ufak bir ihmal dahi insan vücudu zarar görmektedir. Bu bahsetmiş olduğum kask, zırh, dizlik bunlar sadece kişinin bedenini korumaya yöneliktir. Sürat olduğu zaman bunlar da kifayetsiz kalacaktır" dedi.

"Akrobasi hareketleri motorun dengesine zarar veriyor"

Büyük motor hacmi bulunan motosikletin yüksek hızlara çıkabileceğini anlatan İleri Sürüş Uzmanı Erdoğan, "Motosikletlerin belli periyotlarda hızlanma şekilleri vardır. Günümüzde 50 cc'den başlıyor, bin 200 cc'ye kadar motosikletler çeşidi var. 50 cc'den 200 cc'ye kadar motosikletler ölümcül ama daha az tehlikeli gruplardır. Özellikle 500 cc'nin üzerine çıktığımız zaman insan hayatından kopma derecesine varan tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Yani 500 cc'nin üzerindeki motosiklet aşağı yukarı 3,5 saniye içerisinde 100 kilometre hıza ulaşabilmektedir. Üzeri de açıktır. 250, 300 kilometrelik hıza kadar ulaşabilmektedir. Bu da farklı faktörler göstererekten ölümcül kazalara, ölümcül tehlikelere sebebiyet vermekte. Otomobil kullanırken bile muazzam bir şekilde risk altındayız. Etrafımızda iskelet var, direksiyon elimizde bir korunaklı kabinin içerisindeyiz. Bir de motosiklette olduğunu düşünün, motosiklette böyle bir durum söz konusu değil. Kişiler ne yapıyor, 50 kilometre hızda, 100 kilometre hızda, 150 kilometre hızda belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra işte 'bak ben bu motosikleti sürebiliyorum, senden daha iyi sürüyorum, daha da gösterişli sürüyorum' deyip elini havaya kaldırıyor, yan tarafındaki arkadaşına şakalar yapıyor. Bu halde akrobasi hareketleri motorun dengesine zarar veriyor ve kazaya sebebiyet veriyor" şeklinde konuştu.

"Motosikletin önünü kaldırmak çok tehlikeli, ölümcüldür"

Sosyal medyada paylaşmak için yapılan akrobasi hareketlerinin zararlı olduğuna değinen Erdoğan, "Kişi motosiklet hareket halinde ön koltuktan çıkmış, arka koltuğa geçmiş orada hareketler yapıyor, birileriyle görüşüyor, telefon kaydı yapıyor. Bunun gibi etmenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Motosiklette iki tane tekerlek vardır. İkisi de yere mukavemet göstermektedir. Sürtünmeyi sağlayarak motosikleti hareket ettirmektedir. Bazı arkadaşları görüyoruz. 100 kilometre hızdayken tek teker diye hatta kendilerine lakap takmışlar bu konuyla alakalı çok tehlikeli sonuçlar oluşuyor. Belli bir hıza ulaştıktan sonra veya başlangıç esnasında motosikletin önünü kaldırmak çok tehlikeli ölümcüldür. Çünkü denge ortadan kaybolmuş oluyor. Sosyal medyada 100 beğeni alacağız diye canınızdan olmayın. Bunun gibi durumlardan kesinlikle uzak durmalıyız. Güvenli sürüş için tam ekipman ve uygun seyirde hızla motosiklet binmeye devam edilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya beğenisi için saniyelik ihmal ölümle sonuçlanabiliyor - Son Dakika

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