Sosyal medya kullanıcısı market kasiyerine saldırdı ve soda şişesi fırlattı

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Ankara'da, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan bir kişi, daha fazla para ve takipçi kazanmak için market kasiyerine saldırdı ve elindeki soda şişesini fırlattı.

Sincan'da, iddialara göre bir kişi, sosyal medya uygulamasındaki takipçileri tarafından, market kasiyerinin kızdırılmasını ve o anların canlı yayınla paylaşması isteğini aldı. Bu hareketi karşısında paraya çevirebileceği sanal ödül ve daha fazla takipçi kazanacağını anlayan kişi, vakit kaybetmeden marketin yolunu tuttu. Cep telefonundan canlı yayın açan şahıs, defalarca girdiği marketin kasiyerine çeşitli bahaneler öne sürüp tehditler savurarak hakaret ve küfür etti. Bununla yetinmeyen şahıs elindeki soda şişesini kasiyere fırlattı. Market kasiyerinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. - ANKARA