Sosyal Medya Ünlüsü Jahrein'in Müstehcenlik Davasında Beraat Kararı Çıktı - Son Dakika
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Sosyal Medya Ünlüsü Jahrein'in Müstehcenlik Davasında Beraat Kararı Çıktı

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Sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' olarak tanınan Ahmet Sonuç, 'basın yoluyla müstehcenlik' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Jahrein, müstehcenlik suçlamasıyla 29 gün cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti. Bu gelişmeyi, Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Ahmet Sonuç, 13 Eylül tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarda toplum, aile ve çocuk ilişkilerine aykırı, müstehcen nitelikte konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

06.11.2024 17:35  Güncelleme: 17:51
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Kamuoyunda 'Jahrein' ismiyle bilinen Ahmet Sonuç 29 gün cezaevinde kaldığı ve müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

KARARI AVUKATI DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi, Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu duyurdu. Mumcuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet "Jahrein" Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Ahmet Sonuç, 13 Eylül tarihinde sosyal medya platformları aracılığıyla yaptığı canlı yayınlarda toplum, aile ve çocuk ilişkilerine aykırı, müstehcen nitelikte konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Sonuç, avukatının yaptığı itiraz sonucu 29 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Sonuç hakkında hazırlanan iddianamede, "basın yoluyla müstehcenlik" suçu işlendiği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyordu.

Sosyal Medya Ünlüsü Jahrein\'in Müstehcenlik Davasında Beraat Kararı Çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya Ünlüsü Jahrein'in Müstehcenlik Davasında Beraat Kararı Çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Ne kadar Para verdi Acaba? 0 1 Yanıtla
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